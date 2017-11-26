«Вегас» побил рекорд «Рейнджерс» 91-летней давности

«Вегас Голден Найтс» переиграл «Аризону Койотс» со счётом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



«Рыцари» одержали свою 15-ю победу в дебютном сезоне в НХЛ. Для этого команде понадобилось 22 матча. «Вегас» побил рекорд «Нью-Йорк Рейнджерс» 91-летней давности. Дебютируя в НХЛ в сезоне-1926/27, нью-йоркцы одержали 15 побед в 25 матчах.



«Вегас» в настоящее время возглавляет Тихоокеанский дивизион — 31 очко в 22 матчах.

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