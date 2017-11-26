Баттон: все боятся играть против Овечкина, он просто убийственный

Известный канадский эксперт Крейг Баттон прокомментировал игру капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В матче с «Торонто Мэйпл Лифс» он оформил третий хет-трик в сезоне и вышел на первое место в списке снайперов лиги.

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«Посмотрите на первый гол. У Кёртиса Макэлинни не было шанса. Он набрал скорость, а затем очень быстро изменил угол броска. Пока Макэлинни пытался поменять позицию, шайба пролетела мимо него. Не знаю, какой вратарь может остановить такой бросок, это называется точность. Второй гол – скачущая шайба после вбрасывания. Кто может ударить по ней лучше, чем Алекс Овечкин? Когда он выходит на позицию, можно говорить, что у него идёт игра, но суть в том, что я не знаю, какая команда не будет бояться играть против него. Он может быстро забить, сейчас у него лучше получается забивать на контратаках. Думаю, это один из моментов, на которые его внимание обращал Барри Тротц.



Этот парень просто убийственный, когда шайба у него на крюке. Вспомните предыдущую игру, он дважды пытался сделать передачу, а на третий раз бросил, и шайба оказалась в воротах. Он лучший снайпер этого столетия, и он станет одним из лучших снайперов в истории НХЛ», — сказал Баттон в эфире TSN.

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Видео первого гола Овечкина в матче с «Торонто» можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.