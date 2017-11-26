Тротц: Овечкин был фантастическим, продолжу говорить, что ему 19

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц оценил игру капитана команды Александра Овечкина в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:2). Овечкин стал автором хет-трика, вновь вышел на первое место в гонке снайперов нынешнего сезона. Также Овечкин повторил достижение Павла Буре по хет-трикам.

События дня НХЛ. Ему снова 19! Овечкин догнал Буре и обошёл Кучерова Русская машина и русская ракета теперь идут вровень.

«Я думал, что ему снова 19 лет. Как будто бы он ударился головой, и я буду продолжать говорить ему, что ему 19 лет, или что-то в этом роде. Он был фантастическим. Когда Александр на льду, он большой и сильный человек.

Поздравляю его, ведь он только что обошёл Майка Босси. Босси — член Зала славы и один из лучших снайперов всех времён. Александр — один из лучших бомбардиров всех времён», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.

Овечкин повторил достижение Павла Буре по хет-трикам

Видео хет-трика Овечкина можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.