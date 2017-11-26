Оши – о голах Овечкина: немногие способны играть в такой хоккей, как Александр

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прокомментировал хет-трик Александра Овечкина в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:2).



«Когда Великая восьмёрка выходит на лёд, он зажигает всех. Это касается не только заброшенных шайб. Овечкин по-настоящему работает на льду, трудится в отборе, делает силовые приёмы. Он делает всё. Не так много хоккеистов в мире способны играть в такой хоккей», — приводит слова Оши Sportsnet.

Видео хет-трика Овечкина можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.