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«Лос-Анджелес» победил «Анахайм» и прервал трёхматчевую серию поражений

Хоккей

«Лос-Анджелес Кингз» на своём льду одолел «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Команда прервала свою серию поражений на отметке в три матча. «Анахайм» потерпел своё третье поражение подряд.

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На 11-й минуте этого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Ник Ритчи вывел «Анахайм» вперёд. На 59-й минуте матча Дастин Браун сравнял счёт. Встреча перетекла в овертайм, победителя не выявивший. В серии буллитов «Лос-Анджелес» вырвал победу.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2017, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
2 : 1
0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 – Ритчи (Перри, Фаулер) – 10:08 (5x5), 1:1 – Браун (Льюис, Даути) – 58:28 (6x5), 2:1 – Льюис – 65:00 ( ПБ)

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