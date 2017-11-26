«Лос-Анджелес» победил «Анахайм» и прервал трёхматчевую серию поражений

«Лос-Анджелес Кингз» на своём льду одолел «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Команда прервала свою серию поражений на отметке в три матча. «Анахайм» потерпел своё третье поражение подряд.

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На 11-й минуте этого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Ник Ритчи вывел «Анахайм» вперёд. На 59-й минуте матча Дастин Браун сравнял счёт. Встреча перетекла в овертайм, победителя не выявивший. В серии буллитов «Лос-Анджелес» вырвал победу.

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