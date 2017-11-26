Комаров — о хет-трике Овечкина: он знает, как забивать

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Лео Комаров прокомментировал хет-трик капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в очном матче команд. «Столичные» победили со счётом 4:2. Овечкин стал автором хет-трика, вновь вышел на первое место в гонке снайперов нынешнего сезона. Также Овечкин повторил достижение Павла Буре по хет-трикам.

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«Очевидно, Овечкин знает, как забивать голы. Как только он почувствует вкус к голам, он тотчас начинает играть лучше», — цитирует Комарова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Видео хет-трика Овечкина можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.