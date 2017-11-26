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26 ноября НХЛ исполняется 100 лет

Хоккей

НХЛ исполняется 100 лет. Лига основана 26 ноября 1917 года. Она стала преемницей Национальной Хоккейной ассоциации, существовавшей с 1910 года. С 1926 года НХЛ стала единственной лигой, чьи клубы имеют право оспаривать Кубок Стэнли.

В первом сезоне лиги-1917/18 выступали четыре команды, представляющие три канадских города – Монреаль, Торонто и Оттаву. В настоящее время в НХЛ 31 команда, из которых семь представляют Канаду и 24 – США.

Первый матч в истории НХЛ был проведён 19 декабря 1917 года между «Оттава Сенаторз» и «Монреаль Канадиенс». 16 декабря эти команды проведут матч на открытом воздухе в честь 100-летнего юбилея НХЛ.

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