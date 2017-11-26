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Прервёт ли «Магнитка» серию поражений и другие матчи игрового дня КХЛ

Хоккей

26 ноября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся семь матчей. Предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:

ЦСКА возьмёт реванш у “Адмирала”. Прогнозы на игровой день КХЛ
“Металлург” прервёт свою серию из поражений, а “Торпедо” возьмёт верх в Екатеринбурге.

«Трактор» — «Северсталь»;
«Металлург» Магнитогорск — «Динамо» Рига;
«Автомобилист» — «Торпедо»;
«Лада» — «Спартак»;
«Йокерит» — «Югра»;
ЦСКА — «Адмирал»;
«Динамо» Минск — «Сибирь».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Принять участие в опросе можно также в PlayBuzz.

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