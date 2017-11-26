Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала трёх звёзд очередного игрового дня. Об этом информирует официальный сайт лиги.
Третьей звездой признан форвард «Питтсбург Пингвинз» Фил Кессел — на его счету четыре (2+2) очка в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:2).
Вторая звезда – голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс с шатаутом в матче с «Баффало Сэйбрз» (3:0) при 36 отражённых бросках. Хоккеист вернулся после травмы.
Первой звездой дня стал капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, ставший автором хет-трика в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:2). Он вновь стал лучшим снайпером сезона и повторил достижение Павла Буре по хет-трикам.
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