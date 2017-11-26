Аркалов — об успехах «Нефтехимика»: никаких чудес — только упорная работа

Форвард «Нефтехимика» Илья Аркалов рассказал о текущем положении дел в команде.

«Я впервые оказался в команде, которая, несмотря на свою молодость, не признаёт авторитетов и так уверена в своих силах. В принципе это показали наши гостевые матчи против лидеров КХЛ — ЦСКА и СКА, когда мы продолжительное время вели в счёте и ни в чём не уступали. Благодарен своим партнёрам за такую спортивную наглость, да и сам стараюсь ее уровень поддерживать. После рождения ребёнка обавилось мотивации. Теперь хочется порадовать не только жену и родственников, но и маленькую дочку. Отличный стимул!

У нас после каждого матча половина команды уходит из раздевалки со льдом. Все ребята пластаются, ловят на себя шайбы, стараются помочь нашим вратарям Илье Ежову и Андрею Макарову. Таковы требования и тренерского штаба, плюс все игроки очень амбициозны, работают на результат. Повторюсь, вперые оказался в такой команде.

Я считаю, что мне очень сильно помог апрельский сбор в Нижнекамске. После завершения сезона в Загребе позвонил агент и сказал, что есть шанс проявить себя в «Нефтехимике». В принципе до 30 апреля у меня действовал контракт с «Медвешчаком», но я понял, что надо лететь в Нижнекамск и доказывать Назарову, что способен принести его команде пользу. Андрей Викторович предложил очень серь`зную тренировочную программу, с высокими нагрузками. Мне показалось, что я нахожусь на июльском предсезонном сборе. Но работа пошла только на пользу — ещ` никогда не уходит в отпуск в такой отличной форме. Ну а потом в июле был молодежный лагерь «Нефтехимика», затем тренировочный лагерь — и пошли контрольные матчи. Мы выиграли два предсезонных турнирах, хорошо вошли в регулярный чемпионат, очень ровно провели всю осень. Так что никаких чудес — только упорная работа», — цитирует игрока Russia-Hockey.