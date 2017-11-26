Овечкин: обойти Босси — это что-то особенное, моя семья гордится

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал тот факт, что обошёл Майка Босси и переместился на 21-ю строчку в списке лучших снайперов лиги в истории. Босси выступал в НХЛ в 70-80-х годах прошлого века.

«Да, это история. Обойти Майка Босси — это что-то особенное. Моя семья мной гордится, но предстоит ещё долгий путь», — передаёт слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.