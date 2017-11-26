Диц: Щербак пробьётся в «Монреаль», эта команда была успешна с россиянами

Защитник астанинского «Барыса» Даррен Диц прокомментировал возможность бывшего партнёра по фарм-клубу «Монреаль Канадиенс» нападающего Никиты Щербака сделать карьеру в НХЛ.

Диц: в Сибири на улицах нет ни одного медведя. Вы представляете? Канадец с немецкими корнями впервые пересёк океан и всерьёз учит русский язык.

«Никита, это просто фантастический талант! Это самый техничный хоккеист, с которым я когда-либо играл. Я желаю ему только самого лучшего, я наслаждался тем временем, когда мы вместе играли за «Гамильтон». Считаю, что у него большое будущее в НХЛ, у него будет в «Монреале» возможность проявить себя. Сейчас он травмирован, у него были проблемы с травмами, но только с ними. Я верю в него, Щербак отличный игрок.

С россиянами в составе у «Монреаля» было много успешных моментов – посмотрите хотя бы, сколько лет там провёл Андрей Марков. Но эпоха потолка зарплат диктует свои условия, и в НХЛ об этом не стоит забывать никому, именно это является решающим фактором. Мне тяжело комментировать все эти «теории заговора», потому что я давно уже не являюсь частью этой команды», — сказал Диц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.



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