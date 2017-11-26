Карлссон: «Ак Барс» показал выжидательный хоккей, «Барыс» ошибся

Вратарь «Барыса» Хенрик Карлссон прокомментировал поражение от «Ак Барса» (0:2).

«Уверенное начало — залог успешной игры. В идеале от нас требовалось забить первыми, а дальше ждать, что «Ак Барс» станет раскрываться.

Более трёх лет не выигрывали в Казани? Безусловно, это плохая тенденция, которую следовало переворачивать в свою сторону. Мы очень хотели победить, можно сказать, что игра была за лидерство в конференции. Увы, снова не получилось, хотя игра получилась упорной, как и в прошлом сезоне.

Чего не хватило в игре? Гола, хотя бы одного, чтобы рассчитывать на ничью и как минимум на одно очко. Не скажу, что соперник как-то удивил, в целом они показали свой привычный хоккей — системный, выжидательный. Ну, мы и ошиблись, за что и поплатились. Возможно, не хватило немного везения», — цитирует игрока «Спорт Бизнес Online».