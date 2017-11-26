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Прайс — о возвращении после травмы: чувствовал себя как никогда подготовленным

Хоккей

Вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс поделился эмоциями от возвращения на лёд после пропуска 10 матчей из-за травмы. Канадская команда победила «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:0.

«Я чувствовал себя как никогда подготовленным. Я провёл очень много времени, размышляя о возвращении и сегодняшнем матче. Рад, что моё возвращение на лёд получилось успешным», — цитирует вратаря официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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