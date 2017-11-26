Бутман: однажды я даже забил с передачи Путина

Известный музыкант-саксофонист Игорь Бутман рассказал о том, что в его жизни значит хоккей.

«Я выбрал музыку. Скажем так, моя лень помогла мне это сделать. Но с хоккеем расставаться и не думал. В то время, при Советском Союзе, хоккейный век считался очень коротким – до 30 лет, а потом… Я знаю судьбы некоторых игроков, которые выступали на высшем уровне, но так и не дошли до сборной страны – это было крайне сложно. Кумиры в детстве? Валерий Харламов, Борис Михайлов, Владимир Петров, Сергей Макаров, Владимир Крутов, Игорь Ларионов, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Васильев, Александр Якушев, Сергей Капустин, Андрей Хомутов, Вячеслав Быков… Я старался им всем подражать. Очень любил смотреть матчи, в которых встречались наши и канадцы. Конечно, наши нравились больше – импровизацией, красотой. В памяти поединок, когда мы взяли верх над родоначальниками хоккея на Кубке Канады — 8:1. А, пожалуй, самое обидное поражение потерпели в финале Кубка Канады в 1987 году, когда должны были побеждать, но по разным причинам этого не произошло.

Я знаю практически всех звёздных личностей… Ещё по возможности выступаю за питерскую команду «Невский легион», которая однажды становилась чемпионом в Ночной хоккейной лиге. Когда приезжаю в Санкт-Петербург, в её составе тренируюсь. Выхожу на лёд вместе с Владимиром Путиным. В Ночной Лиге. Однажды даже забил с его передачи. Конечно, необычно играть с президентом России. И почётно.

Иногда достаточно активно веду себя на трибуне. Кричу: «Шайбу!», поддерживаю СКА изо всех сил. Когда люди видят саксофониста Бутмана на трибуне, — узнают, подходят, берут автограф, фотографируются, благодарят за творчество. Вообще, я смотрю хоккей и на стадионе, и дома возле телевизора. Дружу с игроками СКА. Дольше всех — с Ильёй Ковальчуком. В далеком 95-м даже выходили с ним на лёд в одной пятёрке. Забивали голы на Кубке Спартака, в благотворительных матчах. Ещё из СКА знаком с Андреем Зубаревым, Павлом Дацюком, Антоном Беловым», — цитирует Бутмана официальный сайт КХЛ.