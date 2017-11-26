Риттих — о 1-й победе в НХЛ: полевые игроки «Калгари» действовали невероятно

Вратарь «Калгари Флэймз» Давид Риттих поделился эмоциями от своей первой победы на уровне НХЛ. Хоккеист отразил 24 броска из 26 в матче с «Колорадо Эвеланш» (3:2).

«Это хорошая победа. Полевые игроки действовали невероятно. Они блокировали каждый прямой бросок. Это хорошо для меня. Это было хорошее время. Ребята действовали надёжно, помогали мне. Мне нужно было отражать только первый бросок. Я чувствовал себя прекрасно. Не думаю, что могу что-то ещё сказать», — передаёт слова игрока официальный сайт НХЛ.