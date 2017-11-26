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«Трактор» упустил 2:0, но победил «Северсталь», у Щехуры дубль

Хоккей

«Трактор» на своём льду переиграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и выиграл третий матч подряд. «Северсталь» проиграла второй матч подряд и четвёртый из последних пяти. В предыдущем очном матче 14 ноября в Череповце «Северсталь» взяла верх со счётом 3:2.

Пол Щехура на седьмой минуте матча вывел «Трактор» вперёд, он же на 12-й минуте встречи удвоил преимущество челябинцев. За 34 секунды до второго перерыва Евгений Монс сократил разрыв в счёте до минимума. На 51-й минуте матча Александр Мерескин сравнял счёт. Встреча перетекла в овертайм, победителя не выявивший. В серии буллитов челябинская команда вырвала победу.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2017, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
3 : 2
2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0
Северсталь
Череповец
1:0 – Щехура (Йюнге) – 06:09 (5x5), 2:0 – Щехура (Виделль, Бэйлен) – 11:54 (5x4), 2:1 – Монс (Мазур, Кагарлицкий) – 39:26 (5x5), 2:2 – Мерескин – 50:46 (5x5), 3:2 – Кравцов – 65:00 ( ПБ)

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