«Трактор» упустил 2:0, но победил «Северсталь», у Щехуры дубль

«Трактор» на своём льду переиграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и выиграл третий матч подряд. «Северсталь» проиграла второй матч подряд и четвёртый из последних пяти. В предыдущем очном матче 14 ноября в Череповце «Северсталь» взяла верх со счётом 3:2.

Пол Щехура на седьмой минуте матча вывел «Трактор» вперёд, он же на 12-й минуте встречи удвоил преимущество челябинцев. За 34 секунды до второго перерыва Евгений Монс сократил разрыв в счёте до минимума. На 51-й минуте матча Александр Мерескин сравнял счёт. Встреча перетекла в овертайм, победителя не выявивший. В серии буллитов челябинская команда вырвала победу.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»