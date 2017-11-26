НХЛ вернулась в отель Виндзор — место, где создана лига

Представители НХЛ во главе с комиссаром Гэри Беттмэном вернулись в отель Виндзор — место, где родилась лига. 26 ноября НХЛ исполняется 100 лет.

Лига основана 26 ноября 1917 года. Она стала преемницей Национальной хоккейной ассоциации, существовавшей с 1910 года. С 1926 года НХЛ стала единственной лигой, чьи клубы имеют право оспаривать Кубок Стэнли. В первом сезоне лиги 1917/18 выступали четыре команды, представляющие три канадских города – Монреаль, Торонто и Оттаву. В настоящее время в НХЛ 31 команда, из которых семь представляют Канаду и 24 – США.

Также фото доступно в официальном «твиттере» NHL Public Relations.