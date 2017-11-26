Выменянный из «Адмирала» Райт присоединился к «Барысу»

Новичок «Барыса» форвард Джеймс Райт присоединился к команде и провёл первую тренировку, сообщает официальный сайт астанинского клуба. В занятии приняли участие Константин Пушкарёв и Мэттью Фрэттин, чьи дисквалификации закончились. Они смогут сыграть со СКА 27 ноября.

«Барыс» выменял Райта из «Адмирала», отдав взамен Мартена Сен-Пьера. 27-летний Райт в 26 матчах регулярного чемпионата отметился двумя заброшенными шайбами и шестью голевыми передачами при показателе полезности «-11». Всего в КХЛ он набрал 53 (31+22) очка в 140 играх.