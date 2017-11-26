Крикунов: Симаков выпал из состава? Это связано с игрой, больше ни с чем

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов подвёл итог матча с «Торпедо», в котором его команда разгромила соперника со счётом 5:1.

«Нам после трёх неудачных игр надо было очки брать и реабилитироваться перед болельщиками. Спасибо за поддержку, это ребятам помогло. В первом периоде равная игра. Наше первое звено, Паре, очень неуверенно отыграло первую смену, нас заперли в зоне почти на целую минуту. Хорошо, сегодня звено Торченюка разыгралось, в большинстве забили. Сохатский играл после долгого перерыва, Якубу Коваржу дали отдохнуть, потому что он у нас практически весь сезон тащил, подустал. Всё сложилось сегодня хорошо.

«Торпедо» мощно начало первый период? Они всегда так начинают, не только с нами. Всегда мощно играют.

Молодёжь — Рассейкин, Щемеров? Щемеров хорошо вообще сыграл. Рассейкину пришлось играть и на фланге, и в центре, когда Кучерявенко травмировался. Непросто перестроиться молодому парню, но он неплохо сыграл.

Симаков выпал из состава? Это связано с игрой, больше ни с чем.

«Автомобилист» забил 100-ю шайбу в сезоне? Немного следим за статистикой. Могу сказать, что наши нападающие восьмые по результативности, сегодня, может быть, даже стали седьмыми. А наши защитники вторые по результативности после защитников СКА. Так что есть над чем работать нашим нападающим.

Почему защитники забивают так много? У нас защитники просто такие, все с довольно хорошими бросками. Ну и хоккей такой стал сейчас, у защитников больше времени, зону увеличили, стали играть на синей линии, у них практически всегда есть возможность отдать пас и бросить», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.