«Йокерит» во 2-й раз в сезоне всухую одолел «Югру» и выиграл 3-й матч подряд

«Йокерит» в родных стенах оказался сильнее «Югры» и выиграл третий матч подряд, а также шестой из последних семи. «Югра» потерпела седьмое поражение подряд.

Первый и второй периоды этого матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги голов не принесли. Олли Палола вывел финскую команду вперёд на 48-й минуте встречи. Этот гол оказался единственным и победным. В предыдущем матче этих команд 5 ноября «Йокерит» одолел «Югру» на выезде также с сухим счётом — 3:0.

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.