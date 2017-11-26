Минское «Динамо» дома разгромило «Сибирь» и выиграло 2-й матч подряд

Минское «Динамо» на своём льду разгромило «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда из столицы Беларуси выиграла второй матч подряд и третий матч кряду набирает очки. «Сибирь» прервала свою двухматчевую серию побед.

Матч завершился со счётом 5:1 в пользу «Динамо». К 19-й минуте встречи минчане вели со счётом 2:0 — отличились Марк-Андре Граньяни и Джастин Фонтейн. На 36-й минуте матча Владимир Первушин сократил разрыв в счёте до минимума. Однако в заключительной трети матча забивали только игроки «Динамо» — Шарл Ленгле, Сергей Дрозд и Джек Скилле.

После четвёртой пропущенной шайбы Александра Салака в воротах «Сибири» сменил Алексей Красиков. Однако он пропустил после первого же броска, и место в воротах вновь занял Салак.

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

