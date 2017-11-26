Стиллман: «Адмирал» показал, что может играть с сильнейшими командами КХЛ

Главный тренер «Адмирала» Фредрик Стиллман прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА (1:3).

«Очень тяжело проигрывать в самом конце. Тем не менее спасибо команде за общие усилия. Были игровые ошибки, но мы показали, что можем играть с сильнейшими командами лиги. У нас было много удалений сегодня. Это то, что помешало нам добиться положительного результата», — передаёт слова Стиллмана корреспондент «Чемпионата» Александр Тарасов.