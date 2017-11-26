Гулявцев: «Северсталь» скорее завоевала одно очко, чем отдала два

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев подвёл итоги матча с «Трактором» (2:3 ШБ).

«Очень напряжённый матч, мы немного вяло начали игру, хотя могли два раза забить в большинстве. Выходили «2 в 1», «1 в 0». Забей эти моменты, может быть, игра повернулась бы в другую сторону. За эти моменты «Трактор» нас потом наказал.

Поговорили с ребятами в первом перерыве, что, если мы хотим достать матч, нужно играть в другой хоккей. Немного перестроились. Ребятам благодарен, что матч мы вытащили. Был шанс у нас в овертайме, когда играли с численным преимуществом – 4 на 3, 5 на 3. К сожалению, не забили – за это и поплатились на буллитах. По такой игре, я считаю, мы скорее завоевали одно очко, чем отдали два. Готовимся к следующему матчу», — сказал тренер на пресс-конференции после матча.