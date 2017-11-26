Итоги дня ВХЛ: 15-е подряд поражение ЦСК ВВС

Программа игрового дня регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги 26 ноября была представлена двумя матчами, которые принесли следующие результаты.

«Звезда» на своём льду разгромила ЦСК ВВС со счётом 7:1. Самарская команда потерпела 15-е поражение подряд. «Звезда» набирает очки 15 матчей подряд.

«Химик» в родных стенах уступил «Барсу» — 1:3. «Барс» прервал свою серию поражений на отметке два матча кряду. «Химик» проиграл четыре матча из последних пяти.