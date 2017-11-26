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Итоги дня ВХЛ: 15-е подряд поражение ЦСК ВВС

Хоккей

Программа игрового дня регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги 26 ноября была представлена двумя матчами, которые принесли следующие результаты.

«Звезда» на своём льду разгромила ЦСК ВВС со счётом 7:1. Самарская команда потерпела 15-е поражение подряд. «Звезда» набирает очки 15 матчей подряд.

ВХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Звезда
Чехов
7 : 1
1:0, 1:0, 5:1
ЦСК ВВС
Самара
1:0 – Тимирёв (Якименко, Козырев) – 11:01 (5x5), 2:0 – Прохоров (Пешехонов) – 37:57 (5x4), 3:0 – Тимирёв (Антипов) – 44:51 (5x5), 4:0 – Бякин (Огиенко, Силаев) – 48:58 (5x5), 5:0 – Пешехонов (Тимирёв) – 49:49 (5x5), 6:0 – Пешехонов (Антипов, Огиенко) – 52:33 (5x5), 6:1 – Гареев (Пушкарский, Феклистов) – 55:33 (5x4), 7:1 – Антипов (Мясищев, Пешехонов) – 59:26 (5x5)

«Химик» в родных стенах уступил «Барсу» — 1:3. «Барс» прервал свою серию поражений на отметке два матча кряду. «Химик» проиграл четыре матча из последних пяти.

ВХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Химик
Воскресенск
1 : 3
0:1, 1:1, 0:1
Барс
Казань
0:1 – Расулов (Цуканов) – 08:09 (5x5), 1:1 – Жолобов (Орлов) – 37:42 (5x5), 1:2 – Савельев (Расулов) – 38:44 (5x5), 1:3 – Расулов (Елисеев) – 49:59 (5x5)
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