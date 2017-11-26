В. Стрельцов: «Лада» плохо сыграла в своей зоне в матче со «Спартаком»

Нападающий «Лады» Василий Стрельцов прокомментировал поражение от «Спартака» (1:4).



«Пропустили гол в меньшинстве под занавес первого периода, что нас немного надломило. Во втором периоде вроде бы смогли выравнять игру, быстро сравняли счёт, использовав большинство. Но подвела игра в равных составах, плохо сыграли в своей зоне. Дали сопернику уйти в отрыв, и догнать уже не получилось.



Ошибки всегда бывают, от них никто не застрахован. Не смогли вывести шайбу, одни не поняли друг друга, другие не подстраховали. Всегда играю вполную, если выхожу на лёд. Чувствую себя хорошо, с каждым матчем будет легче.



Восстановилось звено с братом Александром и Станиславом Бочаровым? Мы долго играли в таком сочетании, поэтому даже большая пауза из-за травмы не оказала сильного влияния», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Аболс: в третьем периоде «Лада» играла бездарно