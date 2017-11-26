П. Зубов: в 1 периоде «Сибирь» плела макраме вместо нацеленности на ворота

Главный тренер «Сибири» Павел Зубов прокомментировал разгромное поражение от минского «Динамо» (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Несмотря на счёт, матч для болельщиков получился хороший, прошёл на фоне обоюдных атак. Кроме разве первого периода, когда мы плели макраме, вместо того чтобы быть более нацеленными на ворота. В итоге крупно уступили на этом отрезке по броскам.

Пришлось встряхнуть команду в этом направлении, и второй период прошёл под нашу диктовку. Создали много моментов, обстреляли все штанги, в том числе и в большинстве. Но опять не докопали – подводила реализация. В отличие от соперника, реализовавшего три большинства, что во многом и предопределило исход. Будем работать над большинством и меньшинством. Впрочем, мы и не прекращали. Одна бригада у нас есть, вторая выстрелила в прошлом матче. Но сегодня – увы.



Приятно было видеть за нашей скамейкой свитер жлобинского «Металлурга»? А он правда там был? Не заметил… Но, конечно, приятно, пусть и постфактум.



Чем были вызваны вратарские рокировки в третьем периоде? Саша Салак у нас парень импульсивный. Подъехал к скамейке, когда было нельзя. Пришлось выбирать: или замена, или удаление», – рассказал Зубов на послематчевой пресс-конференции.

Минское «Динамо» дома разгромило «Сибирь» и выиграло 2-й матч подряд



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