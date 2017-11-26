Андрей Свечников может вернуться в строй после тяжёлой травмы через 2 недели

Нападающий клуба OHL «Бэрри» Андрей Свечников, сломавший руку, вернётся в строй в течение двух недель. Об этом информирует Джене Перейра в своём «твиттере». Сообщается, что россиянин уже выходит на лёд и бросает по воротам.

Второй снайпер OHL Андрей Свечников сломал руку и пропустит два месяца

17-летний Свечников является топ-проспектом Национальной хоккейной лиги и может быть выбран под первым номером на драфте 2018 года.

А. Свечников — о травме: хочется быть 1-м на драфте, но главное — восстановиться

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