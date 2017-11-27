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«Рейнджерс» победили «Ванкувер», Бучневич и Бурмистров очков не набрали

Хоккей

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал волевую победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась в серии буллитов со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Рейнджерс» отличились Йеспер Фаст (38-я минута), Михаэль Грабнер (41) и Джими Веси (46). За «Ванкувер» голы забили Луи Эрикссон (8), Джейк Виртанен (28) и Сэм Ганье (42). Решающий бросок в серии буллитов на счету Веси.

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич и форвард «Кэнакс» Александр Бурмистров результативными действиями в этой встрече не отметились.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2017, воскресенье. 22:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
4 : 3
0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 – Эрикссон (Седин) – 07:54 (5x5), 0:2 – Виртанен – 27:21 (5x5), 1:2 – Фаст (Холден, Смит) – 37:40 (5x5), 2:2 – Грабнер (Цуккарелло, Шаттенкирк) – 40:19 (5x5), 2:3 – Ганье (Ванек) – 41:00 (5x5), 3:3 – Веси (Нэш, Хейз) – 45:05 (5x5), 4:3 – Веси – 65:00 ( ПБ)
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