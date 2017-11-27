«Рейнджерс» победили «Ванкувер», Бучневич и Бурмистров очков не набрали

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал волевую победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась в серии буллитов со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Рейнджерс» отличились Йеспер Фаст (38-я минута), Михаэль Грабнер (41) и Джими Веси (46). За «Ванкувер» голы забили Луи Эрикссон (8), Джейк Виртанен (28) и Сэм Ганье (42). Решающий бросок в серии буллитов на счету Веси.

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич и форвард «Кэнакс» Александр Бурмистров результативными действиями в этой встрече не отметились.