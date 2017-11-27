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«Эдмонтон» со Слепышевым прервал победную серию «Бостона»

Хоккей

«Эдмонтон Ойлерз» переиграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе «Ойлерз» отличились Патрик Марун (30-я минута), Адам Ларссон (35), Райан Строум (43) и Леон Драйзайтль (60). За «Брюинз» голы забили Давид Пастрняк (15) и Давид Крейчи (36). Нападающий «Эдмонтона» Антон Слепышев провёл на льду 14 минут 28 секунд. Голкипер «Бостона» Антон Худобин участия в матче не принимал.

Победная серия «Бостона» прервалась на отметке четыре матча.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2017, понедельник. 01:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
2 : 4
1:0, 1:2, 0:2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 – Пастрняк (Круг, Раск) – 14:03 (5x4), 1:1 – Марун (Кассиан) – 29:50 (5x5), 1:2 – Ларссон (Каммальери, Макдэвид) – 34:20 (5x5), 2:2 – Крейчи (Нэш, Круг) – 35:31 (5x5), 2:3 – Строум (Драйзайтль) – 42:07 (5x5), 2:4 – Драйзайтль (Макдэвид, Лучич) – 59:09 (en)

Видео победного гола Строума можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

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