«Эдмонтон» со Слепышевым прервал победную серию «Бостона»

«Эдмонтон Ойлерз» переиграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе «Ойлерз» отличились Патрик Марун (30-я минута), Адам Ларссон (35), Райан Строум (43) и Леон Драйзайтль (60). За «Брюинз» голы забили Давид Пастрняк (15) и Давид Крейчи (36). Нападающий «Эдмонтона» Антон Слепышев провёл на льду 14 минут 28 секунд. Голкипер «Бостона» Антон Худобин участия в матче не принимал.

Победная серия «Бостона» прервалась на отметке четыре матча.

Видео победного гола Строума можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».