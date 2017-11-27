Стали известны три звезды игрового дня НХЛ

НХЛ определила трёх звёзд прошедшего игрового дня.

Первой звездой стал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Джимми Веси, который сравнял счёт в матче с «Ванкувер Кэнакс», а затем забил решающий буллит в серии послематчевых бросков (4:3 Б).



Второй звездой дня признан нападающий «Каролины Харрикейнз» Виктор Раск, который отметился голом и передачей в матче с «Нэшвилл Предаторз» (4:3 Б) и прервал свою восьмиматчевую серию без очков.



Замыкает тройку нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Райан Строум, который забросил победную шайбу в матче с «Бостон Брюинз» (4:2).