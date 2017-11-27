Вестерлунд: на Арзамасцева не сержусь, его слова дали нам много размышлений

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд признался, что не рассержен критикой со стороны защитника Захара Арзамасцева, чьи слова снял на камеру болельщик. Арзамасцев упрекал Вестерлунда в том, что он пытается привить оборонительный стиль команде, которая всё время играла в атаке.

«Я не сильно рассержен его словами обо мне. Меня больше интересует то, что он сказал по поводу игры. Арзамасцев сказал, что мы слишком замыкаемся на обороне, это была хорошая тема. Об этом мы и говорили с командой на собрании. Мы ведь работаем вместе, у нас одна идея. Это видео дало нам много размышлений. Мы обсуждали на совещании видео и то, что игроки думают. Играем ли мы в слишком защитный хоккей. Это было хорошо для тимбилдинга. Если мы хотим побеждать, то нам надо работать вместе.



Мы много общаемся с игроками, с тройками, индивидуально, со всей командой. Мы пытаемся поменять командную игру, улучшить свою игру в защите. Это очень важно – если ты играешь лучше в защите, то у тебя будет и больше забитых голов. Это нелегко для наших хоккеистов, потому что они играли в одном стиле много лет, а сейчас нужно что-то менять.



Мы играем четыре месяца, а перемены не такие большие, это и делает нашу ситуацию сложной. Не обвиняйте игроков, это моя ответственность – добиться сильных спортсменов. Трудность в том, что мы должны и выигрывать, и меняться. Если ты пропускаешь три гола в каждой игре, это много. «Регулярку» так ещё можно пережить, но пропускать по три гола в плей-офф, значит вылететь в первом раунде.



Мы знали, что берём на себя риск, но если «Салават Юлаев» хочет быть топ-клубом, нужны перемены. Если продолжать идти тем же путём, что был, клуб бы остался на том же уровне», — цитирует Вестерлунда «Спорт Бизнес Online».