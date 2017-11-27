Кудашов: с новым руководством «Динамо» не общались, предложение делал Сафронов

Бывший главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов рассказал, что в московское «Динамо» его звал летом тогдашний гендиректор команды Андрей Сафронов, а с нынешними руководителями специалист не общался.

«Было одно предложение из клуба, где валили всё на тренера. Я спросил их: «Смотрите, как он работает. Чем он вас не устраивает?». Попытался им объяснить, и после этого команда выиграла много матчей подряд – пять или шесть. Это объясняет, насколько важно терпение у руководства. Хотели бы убрать человека – убрали бы, но что было бы дальше? А так – нормальный результат. Так что небольшое количество предложений у меня было.

Из московского «Динамо» предложений не было. Вернее, оно было летом, его делал ещё Сафронов. Только тогда оно и было. Я взвешивал много «за» и много «против». С новым руководством «Динамо» мы не общались, как только я подписал контракт с «Локомотивом», то прекратил все остальные переговоры. В «Динамо» я общаюсь с тренерами, я многих знаю, дружу», — сказал Кудашов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Полное интервью с Алексеем Кудашовым читайте на «Чемпионате» сегодня.

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