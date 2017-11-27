Карандин: молодёжь во главе с Овечкиным будет определять будущее России

Известный арбитр, член правления ФХР, глава межрегионального координационного центра «Сибирь — Дальний Восток» Юрий Карандин выразил отношение к инициативе капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина о создании общественного движения Putin Team.

«В НХЛ, лиге мне абсолютно понятной, которая очень часто из ничего делает конфеты, мне интересен Александр Овечкин. И не столько голы этого лучшего снайпера мирового хоккея, сколько его инициатива с созданием «Команды Путина».

Я прожил долгую жизнь и видел многое: наших солдат-победителей, вернувшихся с Великой Отечественной, мощь нашей страны в послевоенное время. Видел и то, что творилось в 90-е годы, когда у меня была тревога за будущее нашей Родины. Но сегодня я горд тем, что Россия стала подниматься и возвращает себе роль мировой державы.

Вся моя жизнь связана со спортом, хоккеем, и я уверен, что молодёжь во главе с Овечкиным будет определять будущее великой страны. Полностью поддерживаю идею Putin Team — и болею за эту команду нашего президента», — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.