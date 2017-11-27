«Анахайм» извинился за видео с голым Кеслером, снятое к 100-летию НХЛ

«Анахайм Дакс» в день 100-летия НХЛ опубликовал видео, приуроченное к этому событию.



В ролике обнажённый Райан Кеслер проходит по офису клуба мимо нескольких женщин, а затем заходит в один из кабинетов и вступает в диалог с сидящим там мужчиной:

— Кес, ты что делаешь, приятель? Ты же не одет!

— Сегодня 100-й день рождения НХЛ. Я праздную, в чём мать родила.



Видео вызвало широкое обсуждение в социальных сетях. Некоторые посчитали его неуместным в свете последних резонасных случаев в США, связанных с сексуальными домогательствами на рабочем месте. Позднее «Анахайм» удалил видео и извинился за него.

Видео можно посмотреть в «твиттере» GrandStand Central.