Кудашов – о переходе Гаврикова в СКА: хотел остаться, но условия оказались лучше

Бывший главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов рассказал о разговоре с защитником Владиславом Гавриковым, который в итоге решил перейти в СКА.

«Много было разговоров с ним. Кстати, у него недавно день рождения был, передаю ему свои поздравления. Мы беседовали, но это жизнь. Он решил выбрать СКА, хотя долго склонялся к тому, чтобы остаться в «Локомотиве». В конце концов, его можно понять, есть Олимпиада, чемпионат мира. Владислав — честный человек, он никогда не юлил и долго решал. Гавриков хотел остаться в «Локомотиве», но в СКА условия оказались лучше», — сказал Кудашов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Полное интервью с Алексеем Кудашовым читайте на «Чемпионате» сегодня.

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