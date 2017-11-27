Вестерлунд: заставлять игроков — не мой путь, но в России сложно так работать

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд ответил на критику защитника команды Захара Арзамасцева, который назвал его слишком мягким.

«Слова о том, что я недостаточно жёсткий, мы тоже обсуждали. Моя работа – помочь игроку стать жёстче, и игрок здесь должен направлять себя сам. Как у тренера у тебя есть два пути: первый – достучаться до ментальных ресурсов игрока, чтобы у него появилось желание; второй путь – я должен заставить его. Я верю, что результат будет лучше, если игрок сам всё поймёт и сам захочет сделать себя сильнее.



Россия – это другая культура. В Европе мы называем это «спортсмено-ориентированное тренерство». То есть спортсмен – самая важная фигура. Я профессионально работаю тренером 37 лет, из них 25 лет я работал в очень авторитарном стиле. Но я научился тому, что лучший способ для игрока, – когда мы пытаемся использовать его умственную энергию. Это сложно в этой культуре. Мои боссы всё время говорят мне, что я должен быть жёстким с ребятами. Мы немного изменили наш стиль, поэтому мы используем оба подхода – мягкий и жёсткий.

Спортсмен топ-уровня занимается собой не только 3-4 часа во время тренировки, а весь день. Не тренеры должны заставлять игроков тренироваться. Игрок должен сам понимать, что он топ-спортсмен, что сейчас его время. Это первое, что необходимо делать, если мы хотим быть одной из лучших команд в Европе. Если мы сможем пройти через это изменение, мы окажемся на много шагов впереди других команд», — цитирует Вестерлунда «Спорт Бизнес Online».