Профсоюз игроков КХЛ отсудил у «Адмирала» 3,6 млн рублей

Арбитражный суд Нижегородской области взыскал с «Адмирала» в общей сложности почти 3,6 млн рублей в пользу профсоюза игроков КХЛ, сообщает РИА «Прима-Медиа» со ссылкой на материалы дела.

Дамоклов конёк. 3 клуба, которые стали ближе к изгнанию из КХЛ Над ними нависла угроза. Про рейтинг никто не забыл.

«Адмирал» был уведомлён о предстоящем заседании, но явку своего представителя не обеспечил, мотивированного отзыва на иск не представил. Поэтому рассмотрение дела проведено в отсутствие представителя ответчика.

Из решения суда следует:

«Взыскать с ассоциации «Хоккейный клуб «Адмирал» в пользу Межрегионального Профессионального союза игроков Континентальной хоккейной лиги 3,46 млн рублей задолженности по профсоюзным взносам, 135,5 тысяч рублей процентов за пользование чужими денежными средствами в период с 16 апреля по 17 сентября 2017 года, а также 41 тысячу рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины», — следует из материалов дела.

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