Тренер СКА Федосов: Зубарев выбыл надолго, Дацюк на подходе

Тренер СКА Владимир Федосов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Барысом», а также прокомментировал состояние травмированных игроков «армейцев».

«У нас два дня было выходных, ребята отдохнули, восстановились. «Барыс» — очень хорошая команда. Не зря Вей, Найджел Доус — лидеры бомбардирской гонки. Команда забивающая, просто, видимо, период трудностей.

Белов катается, вчера сделали последний укол, реабилитация прошла нормально. Он уже в основной группе. Выбыли Роман Рукавишников и Андрей Зубарев. Надолго, видимо. А Дацюк подходит уже.

В воротах сегодня сыграет Коскинен, Шестёркин останется в запасе», — передаёт слова Федосова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Матч СКА — «Барыс» состоится 27 ноября в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 мск.