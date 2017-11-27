Кокорин: хоккей – это вообще не ко мне, не очень разбираюсь в роли игроков

Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кокорин в конференции с читателями «Чемпионата» ответил на вопрос, есть ли у него любимый хоккеист.

Кокорин: в это трудно поверить, но я не люблю и не пью шампанское Форвард «Зенита» в конференции с читателями «Чемпионата» — о травме Лунёва, челлендже от Манчини и вечно голодном Дзюбе.

«Вот про хоккей – это вообще не ко мне. Все знают именитых хоккеистов, но я не очень разбираюсь в их роли на льду. Мне нравятся другие виды спорта», — сказал Кокорин.

Сегодня, 27 ноября, в 19:30 мск в Москве начнётся матч «Спартак» — «Зенит». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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