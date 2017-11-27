Меньшиков — о травме в матче с «Динамо» Мн: ухо зашили, сотрясения нет

Защитник «Авангарда» Виталий Меньшиков рассказал о травме, полученной в игре с минским «Динамо», и поделился ожиданиями от матча с московским «Динамо». Шайба попала защитнику в ухо во втором периоде, и он досрочно завершил игру.

«Со здоровьем всё хорошо. Ухо зашили, КТ показала, что сотрясения мозга нет, ничего серьёзного. Выхожу, играю, помогаю команде победить. На пятаке я был на коленях в борьбе. Даже не видел, что был бросок, попало прямо в ухо. Со мной уже такое бывало, два раза мне прилетало в зубы. То есть третий раз уже шайба прилетает мне в голову.



Игра с «Динамо» будет очень интересная, жёсткая. Надо играть как можно проще в своей зоне, создавать моменты у чужих ворот. Играем на победу. Забивать нужно обязательно, особенно в большинстве. Чтобы забивать голы, надо проявлять себя на чужом пятаке – это современный хоккей. Это законы хоккея, нужно в этом прибавлять. Сейчас все умеют обороняться, надо искать счастья у ворот соперника.



На турнирной гонку не надо обращать внимания. Всегда будет конкуренция. Не надо думать о том, что было вчера и будет завтра. Есть конкретный матч, его нужно выиграть», — сказал Меньшиков в эфире клубного телевидения.

Матч «Динамо» — «Авангард» начнётся в Москве в 19:30 мск.

«Салават» не сыграет за Вестерлунда. Прогнозы на игровой день КХЛ Назаров припомнит уфимцам 0:6, а «Барыс» потерпит пятое поражение кряду.

Видео, в котором шайба попадает в ухо Меньшикову, можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.