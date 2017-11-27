Доус – об уходе Сен-Пьера: Мартин хочет больше возможностей, играть в 1-м звене

Нападающий «Барыса» Найджел Доус прокомментировал обмен форварда Мартина Сен-Пьера в «Адмирал» на Джеймса Райта.

«Это хоккей. К счастью, в команде было не так много обменов за последние семь лет. Но переходы случаются каждый год, каждый месяц, каждый день, в каждой лиге. Это часть хоккея. К сожалению, иногда фанатам приходится переживать по этому поводу. Иногда они бывают счастливы. Марти хочет иметь больше возможностей, постоянно играть в первом звене. Клубу удалось выйти из сложившейся ситуации, произвести обмен на Джеймса. Он действительно сильный центральный нападающий. Он очень хорош в меньшинстве и, как я сказал, очень много забивал в наши ворота. Надеюсь, что теперь он будет забивать за нас в ворота наших соперников», — цитирует Доуса пресс-служба клуба.