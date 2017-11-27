«Лос-Анджелес» расторгнет контракт с нападающим Лайком

«Лос-Анджелес Кингз» выставил на безусловный драфт отказов нападающего Брукса Лайка, чтобы расторгнуть с ним контракт. Об этом сообщает Sportsnet.



34-летний форвард ранее прошёл обычный драфт отказов и был отправлен в АХЛ. Он подписал контракт с «Лос-Анджелесом» после того, как клуб потерял из-за травмы форварда Джеффа Картера. Последние пять матчей Лайк оставался в запасе, «короли» ранее совершили обмен с «Монреаль Канадиенс», получив нападающего Торри Митчелла.



В 12 играх этого регулярного чемпионата на счету Лайка была одна передача.