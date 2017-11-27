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Дадонов может пропустить длительное время из-за травмы плеча

Хоккей

Нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов, получивший травму плеча в матче с «Чикаго Блэкхоукс», может пропустить длительное время. Об этом сообщил главный тренер команды Боб Бугнер.

«Ещё не знаю, на сколько он выбыл – на недели или месяцы. Надо получить результаты МРТ. Будем надеяться, что на недели», — цитирует Бугнера Sun Sentinel.

Дадонов играет в первом звене «Флориды», в текущем регулярном чемпионате он забросил семь шайб и сделал 11 передач.

Видео травмы Дадонова можно посмотреть в «Твиттере».

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