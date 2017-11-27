Тейлор Бек расторг контракт с «Автомобилистом» и перейдёт в другой клуб КХЛ

«Автомобилист» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с нападающим Тейлором Беком. Как сообщается на официальном сайте клуба, Бек продолжит карьеру в одном из клубов КХЛ.

«Ак Барс» и «Салават» здесь не лидеры. Рейтинг легионеров КХЛ. Восток И как только в казахстанском клубе умудряются раз за разом находить эти бриллианты?

26-летний канадский нападающий пополнил состав “Автомобилиста” в межсезонье. Сыграл за екатеринбургскую команду 20 матчей и отметился тремя заброшенными шайбами и четырьмя передачами при показателе полезности "+6".

«Автомобилист» занимает четвёртое место в Восточной конференции, набрав 59 очков в 35 матчах. В команде осталось пять легионеров.

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