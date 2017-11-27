Тейлор Бек продолжит карьеру в «Куньлуне»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Тейлор Бек продолжит карьеру в «Куньлунь Ред Стар». Ранее он по обоюдному согласию сторон расторг контракт с «Автомобилистом».

Тейлор Бек расторг контракт с «Автомобилистом» и перейдёт в другой клуб КХЛ

26-летний канадский нападающий пополнил состав “Автомобилиста” в межсезонье. Сыграл за екатеринбургскую команду 20 матчей и отметился тремя заброшенными шайбами и четырьмя передачами при показателе полезности "+6".

«Куньлунь» проиграл последние шесть матчей и занимает 11-е место в Восточной конференции.

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