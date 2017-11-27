Лайне: слежу за «Йокеритом», Толванен хорошо играет в одной из лучших лиг мира

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне признался, что следит за успехами своего соотечественника Ээли Толванена в КХЛ.



«Я слежу за его игрой, смотрю результаты матчей. У него отлично получается. Приятно видеть, что молодой парень из Финляндии может хорошо играть в одной из лучших лиг мира», — цитирует Лайне Iltalehti.



18-летний Толванен проводит дебютный сезон в КХЛ, в 32 матчах на его счету 30 (17+13) баллов за результативность. Он может побить рекорд по количеству очков в сезоне среди игроков до 19 лет, который установил Евгений Кузнецов в сезоне-2010/11 (32).

8 игроков КХЛ, которые уже стали открытием сезона Финский вундеркинд, «сибирский» вратарь и многие другие.