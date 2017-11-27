Буре: в СССР говорили об НХЛ с придыханием, но там играли такие же люди

Легендарный нападающий Павел Буре поделился мнением о 100-летнем юбилее Национальной хоккейной лиги.



«В воскресенье исполнилось ровно 100 лет со дня основания Национальной хоккейной лиги. Сам факт того, что лига существует целое столетие, вызывает у меня огромное уважение. Понятно, что это лучшая хоккейная лига мира, но ведь НХЛ ещё и одна из мощнейших профессиональных спортивных организаций Северной Америки.



Мне нравится, что НХЛ никогда не стоит на месте. Она прогрессирует, меняется к лучшему, расширяется, постоянно ищет лучшие условия для клубов. Появляются новые команды, уже существующие время от времени перевозятся в другие города или возвращаются на старые места, когда там появляется благоприятная финансовая атмосфера.



Когда я мальчишкой рос в Советском Союзе, об НХЛ многие говорили с придыханием. Но к 1991 году, когда я дебютировал в „Ванкувере“, у меня уже было понимание, что там играют такие же люди, как и все. Со многими из тех, кто был на тот момент в лиге, я выступал на уровне молодёжных сборных. Перед дебютом в „Кэнакс“ я четыре года играл за профессиональный клуб — ЦСКА. За плечами были два года в составе молодёжной сборной СССР. Поэтому представление о том, что меня ждёт, я, безусловно, имел. И понимал, что играть можно и с ними», — цитирует Буре официальный сайт НХЛ.

События дня НХЛ. Ему снова 19! Овечкин догнал Буре и обошёл Кучерова Русская машина и русская ракета теперь идут вровень.