«Динамо» М — «Авангард»: вратарь гостей Фурх начнёт на лавке 5-й матч из 6

Стали известны составы команд на матч московского «Динамо» и омского «Авангарда», который начнётся сегодня в 19:30 мск. В воротах «ястребов» пятый матч из шести последних в стартовом составе начнёт голкипер Олег Шилин.



«Динамо» (Москва):

Ерёменко (Бочаров);

Волков – Никулин, Брюквин – Терещенко – Алексеев;

Рылов – Кутейкин, Варнаков – Бойд – Тарасов;

Вишневский – Хиетанен, Марковин – Игнатушкин – Петунин;

Корягин, Артюхин – Казионов – Сопин.



«Авангард»:

Шилин (Фурх);

Анелёв – Чудинов, Пёрселл – Стась – Эверберг;

Минеев – Мартынов, Кугрышев – Хохряков – Михеев;

Медведев – Меньшиков, Файзуллин – Фисенко – Галимов;

Лисов – Березин, Манукян – Семёнов – Самохвалов.

«Салават» не сыграет за Вестерлунда. Прогнозы на игровой день КХЛ Назаров припомнит уфимцам 0:6, а «Барыс» потерпит пятое поражение кряду.