«Динамо» М — «Авангард»: вратарь гостей Фурх начнёт на лавке 5-й матч из 6

Стали известны составы команд на матч московского «Динамо» и омского «Авангарда», который начнётся сегодня в 19:30 мск. В воротах «ястребов» пятый матч из шести последних в стартовом составе начнёт голкипер Олег Шилин.
«Динамо» (Москва):
Ерёменко (Бочаров);
Волков – Никулин, Брюквин – Терещенко – Алексеев;
Рылов – Кутейкин, Варнаков – Бойд – Тарасов;
Вишневский – Хиетанен, Марковин – Игнатушкин – Петунин;
Корягин, Артюхин – Казионов – Сопин.
«Авангард»:
Шилин (Фурх);
Анелёв – Чудинов, Пёрселл – Стась – Эверберг;
Минеев – Мартынов, Кугрышев – Хохряков – Михеев;
Медведев – Меньшиков, Файзуллин – Фисенко – Галимов;
Лисов – Березин, Манукян – Семёнов – Самохвалов.
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