Бобровский: моя игра в плей-офф-2017 — разочарование, но зацикливаться не стоит

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский поделился мнением о своей игре в Кубке Стэнли–2017 и прокомментировал отстранение игроков НХЛ от ОИ-2018.



«Стал ли прошлый плей-офф одним из главных разочарований в карьере? Да, соглашусь. Но не нужно слишком на этом зацикливаться, сейчас я должен просто шаг за шагом идти по сезону и быть готовым к плей-офф. Там нужно просто играть в свою игру, наслаждаться атмосферой.



Олимпийские игры — соревнование лучших спортсменов мира, которое проходит только раз в четыре года. Быть чемпионом ОИ — высшее достижение для спортсмена. Печально, что у игроков НХЛ отняли Олимпиаду. Таких шансов много не бывает», — цитирует россиянина The Athletic.

Не по пути Бобровского. 6 неизвестных русских вратарей в Америке Они уехали в Северную Америку, чтобы пробиться в НХЛ. И даже начали забивать.